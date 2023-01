Stigle nove vesti o Vlahoviću! Počeo je da trenira, ali...

Kako prenosi portal Goal Italia, reprezentativac Srbije i Francuske nisu počeli da rade sa timom, ali je dobro da su počeli da rade sa loptom. Sve to nagoveštava da će u skorije vreme ponovo vratiti na teren. Međutim, nisu bili izlagani većim naporima.

Paul Pogba and Dusan Vlahovic have returned to Juventus training and they trained with the ball today. Their training workload is expected to increase gradually, report @GoalItalia.https://t.co/VxYoAAGkJp