Pike stvara sportsku revoluciju: Osmislio novu igru, mešavina vaterpola, fudbala, hokeja, a ima i "Enigmu 69"

Njih dvojica su već imali svoju "ludu ideju" kada su organizovali Svetsko prvenstvo u sportu u kom se ne dozvoljava balonu da padne na zemlju, što je pratilo više od 500.000 ljudi, a to je samo dalo vetar u leđa da se osnuje i "Liga kraljeva" (Kings League).

Ovo takmičenje u svom sistemu ima 12 klubova, gde svaka ekipa ima svog "kapitena" u vidu profesionalnog fudbalera, da li aktivnog ili penzionisanog. Pa su tako u prvom meču mogli da se vide Havijer Ernandez poznat i kao "Čičarito", ali i Đoan Kapdevila, levi bek koji je sa Španijom osvojio Svetsko prvenstvo. Prvog dana su se pridlužili i Džonatan Sorijano, kao i tajanstveni "Enigma".

Naime, Enigma je fudbaler iz La Lige, kome klub i agent nisu dozvolili da se pojavi u ovom takmičenju, ali je on to ipak uradio tako što je stavio masku na lice i odlučio da dođe, zbog čega se pobunio i Havijer Tebas direktor najjače lige u Španiji, nazvavši sve ovo jednim cirkusom.

Gerard Pique is running a 7-a-side league in Spain called @kingsleague. The teams have presidents like Aguero and Casillas. This week, a current LaLiga player who wasn't allowed by his club and agent to take part played with a mask and under the name Enigma to hide his identity. pic.twitter.com/HWmvAPkHTi