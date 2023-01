Za manje od mesec dana dvojica legendarnih asova Serije A i svetskog fudbala Siniša Mihajlović i Đanluka Vijali izgubili su živote u borbama sa opakim bolestima.

Siniša Mihajlović i Đanluka Vijali otišli su u večnost za kratko vreme. Dvojica fudbalera koji su bili istinski asovi sa ogromnim imenima u svetu fudbala, preminuli su od kancera u kratkom vremenskom razdoblju.

Uprkos tome što su bolovali od različitih vrsta kancera, smrt proslavljenih asova Siniše Mihajlovića i Đanluke Vijalija digla je Italiju na noge. Otvorile su se neke teme o kojima se decenijama ćutalo. O korišćenju nedozvoljneih supstanci, o tome kako su fudbaleri terani da uzimaju neproverene tablete i razne suplemente.

Sportiski novinar Dejan Anđus rekao je da je Srbija ali i svet, sklon teorijama zavere.

- Njih dvojica su jedini preminuli od mnogih svetskih sportskih asova. Nemojte da navodim sada igrače koji su živi i zdravi. Što se tiče Juventusa iz tog, ali i skorijeg vremena, oni su skloni nameštanju mečeva. Navijač sam konkurentskog kluba, i zato znam sve to. Imali smo brojna kažnjavanja, znamo priču o tih hiljadu razgovora o nameštanjima, kod jednog od trenera - priča Anđus.

Juventusu su otete dve titule zbog toga, izbačeni su u drugu ligu, dodao je.

- Živimo u vremenu teorija zavere. Činjenica je da igrači primaju određene medikamente. Imamo ono što je dozvoljeno, pa nije. Holanđani su prvi koristili ta sredstva, igrali su totalni fudbal, i tada je krenula ta priča, da oni uzimaju određena sredstva. To uzimate da vam opusti mišiće, da kada imate krizu, budete bolje... Da igrate kao u prvih 10 minuta. To ne može da vam pomogne u kvalitetu fudbala, to je samo za snagu - rekao je Anđus.

Bivši fudbaler Petar Puača istakao je da je igrajući u Italiji, po nalozima trenera koristio razne tablete. Dva dana pred utakmicu su, kaže, bili u karantinu, kada su uzimali lekove za koje nisu znali koji su.

- Posle utakmice smo opet išli u karantin. Ja sam '98 sleteo u Milano, gde je na moju torbu skakao pas. Ja sam u torbi nosio kreatin, a nisam znao da je zabranjen, a baš te godine je bila ta pomama oko dopinga. Nosio sam kreatin fosfat za snagu, a inozin je koristio za izbacivanje mlečne kiseline iz nogu, dakle, bio je za regeneraciju - rekao je Puača.

Sve smo morali da popijemo, ostavljali su nam pored doručka, lekove koje smo morali da uzimamo, to nismo smeli da odbijemo, naveo je.

Direktor "Eko medija" Duško Vukajlović kaže da je pitanje kako ti medikamenti deluju na igrače.

- To je pitanje za nekoga iz struke. Možda su oni loše uticali na preminule lekare. Problem je što nekima ne govore šta uzimaju. Verovatno i ne pitaju... Nego samo popiju - dodao je Vukajlović.

