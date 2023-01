Dupli program Partizana za kraj priprema: Horsens i CSKA iz Moskve testiraju crno-bele

Sitno broje fudbaleri Partizana do povratka u Srbiju, ali pre nego što se "odjave" u bazi u Beleku danas će, inače pretposlednjeg dana druge faze priprema, odigrati dva kontrolna duela, u prepodnevnim i poslepodnevnim časovima. Prvi rival crno-belih od 11.00 po lokalnom, odnosno devet sati po našem vremenu je danski Horsens, dok od 17.00, odnosno 15 časova po srpskom vremenu izabranike Gordana Petrića očekuje i najteži rival do sada, moskovski CSKA.

Čini se, bar sudeći prema poslednjem treningu pred pomenute mečeve, da trener Petrić ni ovoga puta neće na teren izvoditi najjaču postavu, već miks dva tima, s tim da su neke promene uslovljene i lakšim povredama fudbalera. Tako, recimo, Rikardo Gomeš neće iti u kombinaciji za današnje duele, a pod znakom pitanja je takođe i Svetozar Marković, koji je propustio poslednji trening. Napominjemo, radi se o lakšim povredama, dva pomenuta igrača će sigurno biti spremni za prvi takmičarski duel u Superligi, protiv Napretka u Kruševcu.

Što se Horsensa tiče, radi se o devetoplasiraom timu danskog šampionata, koji sa klupe predvodi Jens Bertel, tipičnom predstavniku skandinavskog fudbala, koji u svom sastavu ima nekolicinu internacionalaca sa Islanda, iz Švedske, Gambije, Brazila, Zambije, Nigerije, Hrvatske...

U tom prvom meču, Partizan bi trebalo da izađe u sastavu: Stevanović, Filipović, Subotić, Saničain, Urošević, Traore, Fejsa, Lutovac, Menig, Pantić, Baždar.

Nekoliko sati kasnije, crno-beli će na megdan najjačem protivniku na pripremama - CSKA iz Moskve, čije boje brani miljenik "Grobara" Saša Zdjelar (pitanje je da li će igrati zbog povrede lože), kao i nekadašnji desni bek Crvene zvezde Milan Gajić.

Moskovski velikan je trenutno petoplasirani tim Premijer lige Rusije, takođe prepun interacionalaca, ali možda ne tako moćan kao ranijih godina. Ipak, po kvalitetu je svakako najizazovniji protivnik za tim Gordana Petrića do sada i biće to prava provera, no, i prilika da snage odmere dva bratska kluba čiji su navijači u sjajnim odnosima.

Partizan će u tom duelu igrati u sastavu: Popović, Živković, Ilić (Marković), Vujačić, Šehović, Andrade, Belić, Dijabate, Jović, Natho, Pavlović.