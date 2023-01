Transfer koji je šokirao Evropu: Gvardiola poslao jednog od NAJBOLJIH IGRAČA u Bajern!

Pep Gvardiola povukao je potez o kome bruji fudbalska Evropa! Dan pred zatvaranje zimskog prelaznog roka odrekao se usluga jednog od najboljih igrača Premijer lige i poslao ga u Bajern iz Minhena!

Kako pišu britanski i nemački mediji, pre svih "Dejli mejl" i "Skaj", Siti i klub iz Minhena ugovorili su pozajmicu Gvardiolinog nezadovoljnog igrača i verovatno jednog od tri najbolja beka Premijer lige!

Kanselo i Gvardiola nisu bili u najboljim odnosima u poslednje vreme, što je Bajern na pravi način iskoristio. Bavarcima je svakako neophodan desni bek, pa je Portugalac došao kao "kec na deset".

Iako je u prethodne dve sezone uvršten u idealan tim Premijer lige, ove godine više greje klupu nego što je na terenu. Gvardiola je malo modifikovao taktiku, tek toliko da Kanselova versatilnost postane mana novog sistema, pa su prednost dobili Nejtan Ake, Džon Stons, kajl Voker, a ponajviše iznenađenje sezone - mladi Riko Luis.

Nedovoljan za perfekcionistu Gvardiolu, ali ako je sudeći po kvalitetu koji poseduje, Kanselo će biti melem za ekipu Julijana Nagelsmana. Bajern ove 2023. godine još ne zna za pobedu, vezao je tri prvenstvena remija istim rezultatom - 1:1, a čak ni na pripremama nije ostvario pobedu ove godine.

Do promocije u Minhenu Kansela dele još lekarski pregledi. Još nije poznato hoće li ostati u Bajernu i nakon završene sezone ili će se možda ipak vratiti Pepovom jatu. Svakako ostaje pitanje kako će ga Nagelsman uklopiti, tu je Alfonso Dejvis, kao i Blind, uz Pavara, mazrauija i Stanišića. Ipak, nijedan od njih, sem donekle Dejvisa, nije "multipraktik" kao Portugalac, pa će Kanselo sigurno naći svoje mesto u redovima šampiona, a uz to obradovati i one koji igraju "fantazi" Bundeslige.

Portugalac prema Transfermarktu vredi 70 miliona evra i smatra ga se jednim od najboljih bekova na svetu. U karijeri je igrao za Benfiku, Valenciju, Inter i Juventus, a za reprezentaciju Portugala ima 41 nastup.