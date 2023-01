JEDAN OD NAJBOLJIH GOLMANA SVETA IZBEGAO SMRT - Posle Mundijala imao STRAVIČNU NESREĆU! Evo šta mu je spasilo život

Manuel Nojer, golman reprezentacije Nemačke i jedan od najboljih čuvara mreže na svetu, na skijanju je u decembru 2022. godine polomio potkolenicu zbog čega je završio sezonu.

Nojer je hitno operisan, a gotovo dva meseca kasnije pojavili su se šokantni, jezivi detalji.

Dnevni list, "Bild", doneo je neverovatne informacije o nesreći.

Ne samo da je polomio kost, u pitanju je bio otvoreni prelom, a stanje golmana moglo je da bude daleko lošije.

From Manuel Neuer's entourage, it is said that his recovery is going well and that he's still well on schedule to be available to Bayern on the first day of pre-season. Neuer appeared on crutches yesterday and was able to step on his injured leg when climbing stairs [@BILD] pic.twitter.com/pSlidSVZ6u