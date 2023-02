JEZIVA IGRA SUDBINE: Kristijan Atsu sinoć doneo pobedu svom timu, danas ga ceo grad traži ispod ruševina (FOTO)

Razorni zemljotres koji je u ponedeljak ujutro pogodio Tursku i Siriju, odneo je, po poslednjim informacijama, više od 1500 života, a hiljade su pod ruševinama. Među njima nalaze se i brojni sportisti a jedan od njih je i fudbaler Hataja Kristijan Atsu. Ne zna se da li je nekadašnji napadač Čelsija i njukasla živ, svi se mole da jeste, ali je nade sve manje.

On je sinoć bio junak pobede svog tima, o čemu svedoče i srceparajuće objave na društvenim mrežama.

Grad Antakya iz kojeg dolazi Hatajspor nalazi se na granici sa Sirijom i žestoko je pogođen u razornom zemljotresu jačine 7,8 stepeni.

Turski mediji potvrdili su da je nekadašnji igrač Atsu među nestalima i da je još uvek zatrpan u ruševinama.

Potraga za ovim igračem Hataja i dalje traje, a potvrđeno je da je osim njega među nestalima još jedan fudbaler ovog kluba, kao i sportski direktor Taner Savut.

Only last night, 🇬🇭Christian Atsu scored this goal with the last kick of the game to grab all three points for Hatayspor.pic.twitter.com/eeV0EFOUp6 — George Addo Jnr (@addojunr) 06. фебруар 2023.

Ono što posebno tera suze na oči jeste video Atsua koji je danas glavna tema na društvenim mrežama. Naime, Hatajspor je u nedelju na svom terenu pobedio Kasimpašu sa 1:0, a upravo je Atsu bio junak ove utakmice jer je postigao pobedonosni gol u 97. minutu.

Atsu je postigao pogodak iz slobodnjaka u posljednjim sekundama, a trener Volkan Demirel je to euforično proslavio s njim.

Important win for the team

Happy to be on the scoresheet 🙏 @hatayspor pic.twitter.com/eMhlS0JGWr — Christian Atsu (@ChristianAtsu20) 05. фебруар 2023.

Sinoć se i Atsu oglasio nakon pobede protiv Kasimpaše, poručivši da je to bila važna pobeda za njegov klub i da je srećan što je baš on dao gol. Nažalost, to je još uvek poslednja objava na njegovom profilu, ali svi se nadaju da će se to promeniti i da će preživeti ovu katastrofu.

Inače, trener Demirel je prvi dao znak da se nešto dešava. On je jecajući u suzama molio za pomoć na Instagramu. Znao je već tada da su i njegovi igrači u opasnosti i molio se samo da su svi živi i zdravi.

Hatayspor coach Volkan Demirel called for help in tears by broadcasting live.#deprem pic.twitter.com/lSc6QqhbJA — Yesenia 🦋 (@judith23y) 06. фебруар 2023.

Podsećamo, u ovom gradu sinoć su prespavali i igrači Kasimpaše kojima je u poslednjem trenutku otkazan let i nažalost i oni su doživeli strahotu, ali na svu sreću niko nije bio povređen i danas su se bezbedno vratili kući.

