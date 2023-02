Dejan Stanković posle remija sa Moncom nije se pojavio na konferenciji za medije

Dvostruki strelac za Sampdoriju bio je Mateo Gabijadini u 12. i 58. minutu, ali to svakako nije bilo dovoljno da trener Dejan Stanković bude zadovoljan.

Svoj bes ka situaciji u kojoj se našao klub iskalio je tako što se nije pojavio na konferenciji za novinare posle meča, a tu informaciju preneli su svi sportski novinari u Italiji.

Monca je sa 26 bodova na 10. mestu na tabeli, a Sampdorija je na pretposlednjem, 19. mestu sa 10 poena. U narednom kolu Sampdorija će dočekati Inter, dok će Monca gostovati Bolonji.



Verona 1-1 Lazio



Hard fought comeback for the home side and probably had the better chances to win it.



Monza 2-2 Sampdoria



Tough result for Samp who took the lead twice through Gabbiadini but conceded a late late penalty in the 96th minute.