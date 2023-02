KAKO JE ĆIRO POKUŠAO DA "OTME" PIKSIJA: Dinamo je nudio KULE I GRADOVE, svega je bilo...

"Ćiro je vrlo simpatičan tip. Strahovito šarmantan, harizmatičan. Zaludeo je u to vreme celu Prištinu, gledali su u njega kao u Boga. Još sa onim belim šalom oko vrata, imao si utisak da je upravo sišao sa Marsa. Izuzetno inteligentan, ponekad previše vulgaran, ali to je bio njegov stil. Kada bi neko drugi tako psovao, zvučalo bi degutantno. Ali Ćiro je bio original i ljudi voleli da ga slušaju", ispričao je Stojković u knjizi "PIKSI - SVE ZA DESET".

Proslavljeni fudbalski as je otkrio da su ljudi iz Dinama na sve moguće načine pokušavali da ga ubede da iz Radničkog pređe u redove zagrebačkog kluba.

Miroslav "Ciro" Blazevic, who led Croatia to a bronze medal finish on their World Cup debut at France '98 has passed away after a lengthy battle with cancer a day before his 88th birthday.



