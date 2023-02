Ćiro Blažević nikad nije zaboravio gest srpskih fudbalera sa Marakane, hteo je da plače zbog toga

Legendarni trener je zauvek pamtio sportski potez naših reprezentativaca tokom meča sa Hrvatskom 1999. godine.

Tužna vest stigla je iz Hrvatske, gde je preminuo Miroslav Ćiro Blažević, "trener svih trenera" i to dan pred svoj 88. rođendan.

Ćiro je bio jedan od najvećih trenera sa naših prostora, a njegova smrt rastužila je i mnoge u Srbiji, pošto je važio za prijatelja našeg naroda i čoveka koji je pokušavao da smiri "usijane glave" na obe strane i pokušavao da smir tenzije između naroda.

Tako će ostati upečatljiva scena sa Marakane, koja mu je zauvek ostala u sećanju. Tada ga je gest srpskih fudbalera oduševio za sva vremena.

Bio je to prvi meč naše reprezentacije protiv Hrvatske posle rata tokom devedesetih. Nisu se glave još "ohladile" od rata, a na Marakani se igrala bitna utakmica za plasman na Evropsko prvenstvo.

U jednom momentu je na stadionu nestala struja i nastala je prava panika na terenu. Ali, tada su srpski fudbaleri stali u zaštitu svojih kolega, što je kod Ćira Blaževića izazvalo jake emocije.

- Evocirao sam jednu uspomenu sada kada sam davao jedan veliki intervju, i tu uspomenu nikada neću zaboraviti. Setite se kada je na Marakani nestalo struje na Srbija - Hrvatska, i kada svaki srpski igrač uzima u zagrljaj mog igrača i štiti ga.

- Sada bih se rasplakao zbog toga. E, to je fudbal, to je nogomet, to je prijateljstvo i džentlmenstvo. Tako se sportisti ponašaju, a ne budalaši - rekao je Ćiro drhtavim glasom u jednoj radio emisiji.