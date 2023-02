FIFA objavila finalni spisak za izbor najboljeg igrača sveta u 2022. godini: Ostala trojica veličanstvenih

Svetska fudbalska federacija (FIFA) objavila je imena finalista u izboru za najboljeg fudbalera sveta za period od 8. avgusta 2021. do 18. decembra 2022. godine.

Na konačnom spisku su trojica veličanstvenih: Lionel Mesi, Kilijan Embape i Karim Benzema.

🚨 We have our finalists for #TheBest FIFA Men's Player Award!



🇫🇷 @Benzema

🇦🇷 Lionel Messi

🇫🇷 @KMbappe