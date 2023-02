Gvardiola se izvinjava: 'Sramota me samog sebe, zna Džerard koliko mu se divim'

Mnogo bure podiglo se u Premijer ligi nakon što je pokrenut postupak protiv Mančester sitija zbog potencijalnih malverzacija poslednjih godina koje su im donele nefer prednost u odnosu na ostale klubove.

Navedeno je da je prekršeno čak 115 finansijskih pravila, a Pep Gvardiola je u tim momentima otpužio Stivena Džerarda da je delom odgovoran za čitavu situaciju i da to mora da preuzme na sebe.

- Postoje dobri i loši momenti u kojima živimo i ne mogu da se promene. Gol Serhija Aguera... Ne znam da li smo mi krivi što se Stiven Džerard okliznuo? Je li to bila naša greška? Poštujem ga, ali taj trenutak pripada nama - rekao je tada Gvardiola.

Međutim, vrlo brzo se Pep našao na žestokom udaru britanske javnosti, koja je samo dodatno dolila ulje na vatru, pa je čuveni trener danas na konferenciji pred meč sa Arsenalom odlučio da se izvini Stiviju Džiju.

- Izvinjavam se Džerardu zbog mojih nepotrebnih i glupih komentara. On zna koliko mu se divim, kao i njegovoj karijeri i svemu što je učinio za ovu zemlju. Sramota me samog sebe, on to ne zaslužuje - rekao je Gvardiola.