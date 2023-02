Pao rekord Lige šampiona: Oborio ga igrač Pari Sen Žermena, a nije Mesi, nije Nejmar, nije ni Embape!

Tinejdžer Voren Zair- Emeri sa 16 godina i 343 dana najmlađi starter na meču elitnog ranga u istoriji takmičenja.

Teško je uopšte zamisliti da igrač Pari Sen Žermena obori neki rekord a da to nije Mesi, da to nisu Nejmar ili Embape, ali i to se desilo u utorak uveče i to u okviru Lige šampiona.

Najmlađi igrač koji je počeo utakmicu elitnog ranga ikada je supertalentovani Voren Zair - Emeri koji se sa navršenih 16 godina i 343 dana našao u startnoj postavi domaćeg tima. Niko mlađi od njega nikad nije startovao meč u Ligi šampiona.

16y & 343d - Warren Zaïre-Emery is, at 16 years and 343 days, the youngest player ever to start an UEFA Champions League knockout stage game in history. Audacious. #PSGFCB pic.twitter.com/T3lgqjo8Eh — OptaJean (@OptaJean) 14. фебруар 2023.

Ovaj momak je tako nastavio da pomera granice i postavlja rekorde u dresu Pari Sen Žermena u poslednjih godinu i po dana. On je 6. avgusta prošle godine debitovao za klub u prvenstvu Francuske protiv Klermona (5:0) i postao najmlađi debitant u istoriji kluba sa navršenih 16 godina i 151 dana.

Nešto kasnije, 25. oktobra, Zair-Emeri je odigrao i svoj prvi meč u Ligi šampiona, u pobedi "Svetaca" od 7:2 protiv Makabi Haife. Tada je postao i najmlađi debitant u Parižana u Ligi šampiona u istoriji i prvi igrač rođen 2006. godine koji je zaigrao za "Svece" u najjačem takmičenju.

Ni to nije sve od ovog momka.

Već 7. januara ove godine Zair-Emeri je zabeležio i prvi start u prvenstvu, u kupu Francuske protiv Šaterua (3:1), te tako postao i najmlađi starter u istoriji kluba u tom takmičenju.

Samo osam dana kasnije postao je i najmlađi starter kkluba kada je reč o mečevima u okviru Lige 1 kada je dobio priliku protiv Rena.

Ubrzo potom, 8. februara, postigao je i svoj prvi gol u seniorskoj karijeri za PSŽ u pobedi protiv Monpeljea 3:1. Tada je ušao sa klupe. I taj potez ga je uvrstio u istorijske almanahe kluba kao najmlađeg strelca ikada za "Svece" sa samo 16 godina i 330 dana.

Ako se po jutru dan poznaje, pred ovim momkom je velika karijera, a i ima od koga i da uči u ekipi natrpanoj sve samim zvezdama.