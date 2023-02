Petrić: Najbitnije mi je da fudbaleri daju maksimum

Meni je najbitnije da moji igrači sutra daju maksimum, a što se tiče rezultata videćemo, igraju se dve utakmice, izjavio je trener fudbalera Partizana Gordan Petrić uoči prvog meča šesnaestine finala Lige konferencija protiv moldavskog Šerifa.

Utakmica se igra u Kišinjevu sutra od 21 sat, a iz bezbednosnih razloga neće biti navijača na tribinama.

" Šta je dobar rezultat za nas? To bi bio 0:0, 1:0, i 0:1, ali generalno ima tu dosta da se igra. Svakako je izvesno da nas očekuje težak meč", izjavio je Petrić na konferenciji za medije.

On je dodao da, uprkos debaklu protv Mladosti GAT minulog vikenda u Superligi (0:4), neće biti velikih promena u timu.

"Postoje razlozi što se to desilo. Žao mi je što nisam ranije reagovao na neke situacije, možda sprečio taj poraz. Mislim na to što su se neki igrači opteretili privatnom treninzima van „Zemunela“ i to se primetilo", otkrio je trener crno-belih.

Golman Partizana Aleksandar Popović istakao je da je Šerif ozbiljan tim.

"Analizirali smo ih, znamo kakav stil igre imaju. Imamo plan i znamo šta je potrebno da radimo", rekao je Popović i dodao da prazne tribine neće uticati na motivaciju.