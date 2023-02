Sve o meču Šerif - Partizan: Ko je favorit, ko u boljoj formi, a ko sudi baraž u Kišinjevu?

Crno-beli imaju lepu priliku da izjednače prošlogodišnji rezultat i naprave možda i neki korak više ka završnici Lige konferencije.

Prošle godine je plasman u drugu fazu Lige konferencije okarakterisan kao uspeh, iako grupa i nije bila toliko teška, ali u tekućoj sezoni Partizan je zaista stigao do podviga, jer se domogao druge faze pored izuzetno kavlitetnih ekipa poput Nice i Kelna i to pošto je na početku takmičenja prošloga leta doživeo fijasko na svim poljima. Dolazak Gordana Petrića je ekipi tada "legao kao lek", pa je jesen u Evropi bila i te kako uzbudljiva, još jednom se stiglo do druge faze gde crno-beli imaju lepu priliku da se kroz baraž osmine finala, preko Šerifa iz Tiraspolja, još malo primaknu završnici.

Rival je nepoznanica, uz njegovo ime stoje samo znaci pitanja zbog velikih promena u timu tokom zime, ali iz uzvika posle loših iskustava najvećeg rivala sa moldavskim timom, koji je te sezone uspeo da se domogne i Lige šampiona, Koliko vredi i može u ovom trenutku i to ped praznim tribinama stadiona "Zimbru" - teško je reći, ali se najbolji tim Moldavije već godinama unazad svakako ne sme potceniti...

Ko sudi meč

UEFA je odredila i arbitre za meč između Moldavaca i tima iz Humske, a na centru će biti Nemac, Harm Osmers, kojem će pomagati sunarodnici Robert Kemper i Dominik Šal, dok je za četvrtog arbitra postavljen Robert Šreder.

Novina je da će biti uveden VAR i u ovoj fazi takmičenja, a tamo će takođe sedeti Nemci - Bendžamin Grand i Marko Ahmiler, koji nisu toliko poznati.

Inače, Harm Osmers je poznat našoj javnosti kao glavni sudija ovosezonskog Zvezdinog meča Lige Evrope protiv Monaka u Beogradu, koji su crveno-beli izgubili minimalnim rezultatom - 0:1.

Zdravstveni bilten

Dan pred utakmicu sa Partizanom trener Šerifa Roberto Bordin je otkrio da stručni štab ima problem sa samo jednim fudbalerom i to Abuom Utarom, koji zbog povrede neće moći da pomogne timu.

Sa druge strane, Gordan Petrić na put u Kišinjev nije poveo novajliju Andrasa Kolorada koji još uvek nije spreman za takmičarske napore, kao ni Sinišu Saničanina, koga muči temperatura usled virusa. Van struja je kapiten Slobodan Urošević, no, u njegovom slučaju se radi o žutim kartonima.

U kakvom raspoloženju ekipe dočekuju meč

Teško je reći u kakvoj se trenutno formi nalazi Šerif, jer će meč sa Partizanom biti prvi takmičarski moldavskom timu u prolećnom delu sezone. Ekipa iz Tiraspolja je tokom zimske pauze doživela nekoliko promena u kadru, nekolicina prvotimaca, njih petorica je napustilo aktuelni sastav, angažovani su novi fudbaleri, a crno-beli su rivala mogli da skautiraju samo na kontrolnim mečevima u Turskoj.

Partizan je, pak, odigrao dva takmičarska kola i - nije se proslavio. U Kruševcu je slavio protiv Napretka minimalcem, uz puno sreće, po očajnom terenu, dok je minulog vikenda senzacionalno i ubedljivo poražen u Humskkoj od Mladosti GAT (4:0) što je sigurno duboko poljuljalo i tim i ceo klub.

Utisak je da crno-beli, kada ne igraju u najjačem sastavu, jednostavno nemaju dovoljno kvalitetan igrački kapacitet čak ni za domaće takmičenje, a prelazni rok je uveliko završen i za novu dopunsku selekciju mora da se čeka leto. Danas će Petrić početi sa najboljim timom koji ima u ovom momentu i, čini se, da Partizan ima solidne šanse za dobar rezultat, jer ni Šerif nije bauk.

Glavni aduti na terenu

U slučaju Šerifa to je u ovom momentu pitanje od milion dolara. Iz tima koji je okončao jesen tu su još napadač Akambi, potom vezista Sedrik Badolo i krilni napadač Atiemven... Brazilac Bruno, potom Ambri, pa i Ado koji je završio u subotičkom Spartaku nisu više deo kluba. Došli su mnovi fudbaleri, koje će crno-beli "testirati" već večeras.

Postojeći tim Partizana, svedoci smo i tokom jeseni, može da igra sa bilo kim kada je na terenu 11 najboljih igrača i to u sistemu 4-2-3-1. Svaka promena donosi muke i probleme, jer crno-beli naprosto nemaju široku rotaciju jednakog kvaliteta, niti su vešti kada se formacija promeni. Kada je u ofanzivnom delu kvartet Dijabate, Menig, Natho i Rikardo - Partizan ima potrebnu brzinu i kreaciju, pod uslovom da su dva zadnja vezna igrači koji idu "u meso", sposobni da isprave svaki propust. Odbrana i njen sastav takođe je bitan, jer koliko god je neophodna čvrstina u defanzivnom bloku, toliko je važan ofanzivni segment tokom prekida, gde su crno-beli u prošlosti i te kako imali uspeha.

Nasuprot tome, svaka improvizacija u bilo kojoj liniji tima je skupo plaćena, poslednja prošlog vikenda kada je promenjen sistem, a priliku dobili igrači koji imaju samo "dve brzine"... Potom je u poluvremenu došlo do korekcije, ali je već bilo kasmo.