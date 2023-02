POPOVIĆ JE HEROJ PARNOG VALJKA! Velika pobeda Partizana, crno-beli sa igračem manje SLOMILI Šerif na "oranici"!

Fudbaleri Partizana ostvarili su trijumf u prvom meču plej-ofa Lige konferencija, pošto su večeras u Moldaviji pobedili Šerif minimalnim rezultatom 1:0. Uživo,

Da izabranici Gordana Petrića dođu do pobede na teškom gostovanju, pored Rikarda, pobrinuo se i maestralni Aleksandar Popović, koji je u nekoliko navrata fantastičnim bravurama skidao "zicere" protivničkim fudbalerima, i pokazao da se radi o sjajnom golmanu.

Nisu fudbaleri Partizana preterano ofanzivno ušli u današnju utakmicu protiv Šerifa, jasno je bilo da bi crno-beli bili zadovoljni i kada bi jedan bod doneli u Beograd, što je i na konferenciji za medije pred utakmicu rekao strateg Parnog valjka, Gordan Petrić.

Posed na terenu od prvog sudijskog zvižduka preuzeo je domaći tim, a Aleksandar Popović je već u drugom minutu morao da "isprlja" rukavice, kako bi sačuvao svoju mrežu. Tada je Atjemven šutirao sa nekih 20 metara, ali pravo u golmana Partizana. Tri minuta kasnije usledila je nova prilika za domaći tim, tada je Tapsoba naleteo na odbitak, šutirao iz prve, ali pravo u Popovića koji je lako odbranio njegov udarac.

Potom je usledila uspavanka na terenu, koju je prekinuo ponovo isti igrač, Tapsoba. U 22. minutu, bilo je veoma opasno pred gol Partizana, pomenuti fudbaler je posle jednog cenrtaršuta sa desne strane, nadskočio gostujuće defanzivce, sjajno šutirao glavom, ali je lopta završila na prečki. U istom napadu, Atjemven je šutirao iz odbitka, ali je Popović po ko zna koji put sjajnom intervencijom sačuvao svoj gol.

Uspela je četa Gordana Petrića da se trgne pred kraj prvog dela igre, najpre je Rikardo u 41. minutu imao veliku šansu, kada je njegov udarac zaustavio Koval, ali četiri minuta kasnije, golman Šerifa je apsolutno bio nemoćan. Crno-beli su istrčali sjajnu kontru, bila je to "tri na tri" situacija, lopta je stigla do Gomeša na levoj strani, ušao je unutra, lepo šutirao i svom timu doneo prednost. Sreća je u toj situaciji pogledala srpsku ekipu, pošto je na putu ka golu, lopta zakačila defanzivca domaćih i tako prevarila golmana.

A onda na početku drugog dela igre, Partizan se suočio sa neplaniranim problemom. Zbog nespretnog starta, crveni karton je dobio štoper Parnog valjka, Igor Vujačić. Snažni Crnogorac je neoprezno startovao nad protivničkim fudbalerom, pa je nakon VAR intervencije, glavni arbitar je iz džepa izvadio crveni karton, iako je prvobitno Vujačiću pokazao samo žuti karton.

U 60. minutu, malo je falilo da crno-beli dupliraju prednost, Menig je ušao u sjajnu šansu, lepo šutirao, ali se golman Šerifa pobrinuo da rezultat u toj situaciji ostane nepromenjen.

U nastavku igre, domaći fudbaleri su imali kontrolu na terenu, pokušavali su da što pre stignu do izjednačujućeg gola, ali je poslednja linija Parnog valjka bila veoma disciplinovana, i uspešno otklanjala svaku potencijalnu opasnost.

Tako su crno-beli ostvarili veliku pobedu u Moldaviju, i olakšali sebi posao koji ih čeka u prestonici Srbije. Revanš se igra u Beogradu za sedam dana, kada će fudbaleri Partizana pred svojim navijačima pokušari da overe plasman u osminu finala Lige konferencija.

Što se tiče ostalih mečeva u Ligi konferencija, fudbaleri Lacija pobedili su Kluž sa 1:0. Istim rezultatom slavio je i Ludogorec na domaćem terenu protiv Anderlehta,dok je minimalnu prednost pred revanš obezbedio je i AEK iz Larnake koji je pred svojim navijačima pobedio Dnjipro.

Šerif - Partizan: 0:1

Tok utakmice:

Drugo poluvreme:

Drugo poluvreme:

Završena je utakmica.

90. minut - Igraće se još sedam minuta sudijske nadokande.

89. minut - Garananga je najpre dobio crveni karton, ali nakon VAR asistencije, sudija je promenio odluku, pošto je u toj situaciji Dijabate igrao rukom.

85. minut - Šerif kontroliše igru na terenu, ali nikako ne uspeva da dođe gol šanse, crno-beli se fenomenalno brane.

79. minut - Pritiskaju fudbaleri Šerifa poslednju liniju Partizana, pokušavaju da dođu do izjednačujućeg gola, ali su igrači beogradskog kluba maksimalno koncentrisani i uspešno otklanjaju svaku potencijalnu opasnost.

71. minut - Nova izmena u Partizanu. Umesto Meniga, šansu je dobio Andrade.

67. minut - Badalo jeizveo slobodan udarac sa nekih 18-18 metara, ali pravo u živi zid Parnog valjka.

60. minut - Velika šansa za Partizan! Malo je falilo da crno-beli dupliraju prednost, Menig je ušao u sjajnu šansu, lepo šutirao, ali se golman Šerifa pobrinuo da rezultat u toj situaciji ostane nepromenjen.

55. minut - Gordan Petrić je iz igre izveo Kristijana Belića, a šansu je dobio mladi Mihajlo Ilić.

50. minut - Ovo ne valja, Igor Vujačić je zbog grubog starta dobio crveni karton. Partizan će u nastavku igrati sa igračem manje.

48. minut - Nova odbrana Aleksandra Popovića! Fenomenalno danas brani golman Partizana. Posle nespretne odluke defanzivaca Parnog valjka, Tapsoba je šutirao ali je mladi čuvar mreže ponovo bio na visini zadatka.

46. minut - Počelo je drugo poluvreme.

Prvo poluvreme:

Završeno je prvo poluvreme.

POLUVREME: FK Šerif 0️⃣:1️⃣ FK Partizan



⚽ R. Gomeš (45') pic.twitter.com/9uzxnPBX9P — FK Partizan (@FKPartizanBG) 16. фебруар 2023.

45. minut - GOOOOOL! Rikardo Gomeš je matirao Kovala - 0:1! Bila je to kontra "3 na 3" crno-belih, Gomeš je povukao loptu u svom stilu, a onda je preciznim udarcem pogodio gol domaćina!

41. minut - Rikardo se zagradio i šutirao iz okreta, sjajna odbrana Kovala, Partizan je napravio prvu priliku na utakmici koja je otišla u nepovrat.

40. minut - Ulazimo u finiš prvog dela igre, posed lopte je na strani Šerifa, ali mreže miruju na stadionu Zimbru.

35. minut - Još jedna odbrana Popovića nakon šuta Talala i greške defanzive Partizana.

33. minut - Prvi žuti karton na večerašnjem meču zaradio je Kristijan Belić.

29. minut - Koval je zaustavio preteći napad crno-belih, lopta je bila upućena ka Dijabateu, ali je "jedinica" Šerifa bila koncentrisana.

27. minut - Prvi pokušaj srpskog predstavnika. Rikardo je spustio loptu do Markovića, ali je defanzivac Partizana previše oklevao, pa je odbrana Moldavaca otklonila opasnost.

25. minut - Šerif je dobio korner, pošto je odbrana Partizana izblokirala pokušaj Atiemvena.

22. minut - Tapsoba je pogodio prečku! Na odbijenu loptu natrčao je jedan njegov saigrač, ali je golman "parnog valjka" sjajnom intervencijom sprečio vođstvo domaćina!

21. minut - Filipović je morao privremeno da napusti teren zbog krvarenja.

15. minut - Atiemven je šutirao pored gola, bez promene rezultata u Kišinjevu.

8. minut - Lakšu povredu je zaradio Menig, ali će nastaviti utakmicu.

6. minut - Bolji početak moldavskog predstavnika koji je uputio drugi šut u okvir gola Partizana, Popović je zaustavio Tapsobu.

3. minut - Šerif je prvi put zapretio gostima, Talal je oprobao svoj udarac sa nekih 25 metara, ali je Popović lako uhvatio loptu.

1. minut - Nemački arbitar Osmers dao je znak za početak meča.

21:00 - Održan je minut ćutanja kojim je odata pošta žrtvama razornog zemljotresa koji je pogodio Tursku i Siriju.

20:30 - Zagrevanje fudbalera Partizana uoči duela u Kišinjevu.

Uoči meča:

Poznati sastavi:

Šerif: Koval, Zohuri, Garananga, Kiki, Kpozo, Diop, Badolo, Kjabu, Talal, Tapsoba, Atjemven.

Partizan: Popović, Filipović, Vujačić, Marković, Šehović, Belić, Fejsa, Natho, Menig, Dijabate, Rikardo.

Prvenstvo u Moldaviji još uvek nije nastavljeno, pa je Šerif odigrao tek nekoliko prijateljskih mečeva pred večerašnji duel sa ekipom iz Humske ulice, dok Superliga Srbije uveliko traje. Crno-beli su u prolećnom delu sezone odigrali dve utakmice, a ostao je upečatljiv poraz Partizana od Mladosti GAT - 0:4, pa je tim Gordana Petrića morao što pre da zaboravi na taj neuspeh, kako bi nastavio sa sjajnim partijama u Evropi.

Partizan i Šerif su poslednji put odmerili snage u kvalifikacijama za Ligu šampiona 2005. godine kada je beogradski tim slavio u dvomeču ukupnim rezultatom 1:0.

Trener fudbalera Partizana Gordan Petrić rekao je da bi bio zadovoljan sa više rezultata, ali da je najvažnije da njegovi igrači pruže maksimum u prvom meču plej-ofa Lige konferencija.

"Dobar rezultat za nas bi bio 0:0, 1:0, i 0:1, ali generalno ima tu da se igra dosta, jedna utakmica sutra, druga utakmica za sedam dana, tako da ćemo videti gde će nas to odvesti. Za mene je bitno da igrači daju maksimum sutra i to je ono što me interesuje", rekao je Petrić na konferenciji za novinare.

Trener crno-belih rekao je da neće biti velikih promena u sastavu, u odnosu na meč protiv Mladosti GAT.

"Svi igrači koji su igrali u subotu, oni su zaslužili da igraju svojim zalaganjem i igranjem na pripremama... Svi koji izađu siguran sam da su spremni", ocenio je on.

Za Partizan zbog žutih kartona večeras neće igrati kapiten Slobodan Urođević, dok će iz istog razloga meč propustiti napadač Šerifa Rašid Akanbi.