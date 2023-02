DEJO SAVIĆEVIĆ OTKRIO: Plakao sam u Kataru za Mihom! Niko me nije gledao...

Legendarni Dejo je pokojnog Sinišu Mihajlovića, nekadašnjeg fudbalera Vojvodine, Zvezde, Lacija i Intera izabrao za mesto levog štopera u svom idealnom timu sačinjenog od igrača sa kojima je igrao u karijeri.

- Levi štoper? Miha. Za sva vremena... I ovo je stvarno velika tuga, koja se desila i ja iskreno nisam mogao da verujem da se neće izboriti. Ja sam mislio čak da se on u jednom momentu izlečio, kad je počeo da vodi, video sam da počela je i kosa i brada da mu raste ali ovo drugi put kad sam dobio informaciju da nema spasa... Da kažem, kad kaže Bina 'Za junacima se ne plače', tu se ne bih složio. I to je ono što me najviše srce boli za njiim jer je on bio čovek. Ja znam kolicini je pomogao. Kaže Bina ne plače se, ja sam u Kataru plakao. U sobi, nije me gledao niko. Ne zbog igračkih nego zbog ljudskih kvalitetac-ispričao je Dejan Savićević.

Nakon vesti o smrti prijatelja i nekadašnjeg saradnika, predsednik Fudbalskog saveza Crne Gore je poručio:

- Tuga božija, posle svega… Izgubili su fudbal, čovečanstvo… Humanistu, u prvom redu, čoveka velikog srca, dobričinu, ljudinu! Pamtićemo Sinišu, velikana za sva vremena - rekao je tada Dejo.

Savićević i Mihajlović su delili svlačionicu u Crvenoj zvezdi, a bili su rivali u italijanskoj Seriji A. Godinama su zajedno igrali u nacionalnom timu i učestvovali na dva velika takmičenja, Svetskom prvenstvu 1998. i Evropskom prvenstvu 2000. godine.

