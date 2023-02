ŠOK U SVETU FUDBALA! PSŽ prodaje NAJSKUPLJEG FUDBALERA U ISTORIJI - Evo koji klub želi Brazilca, a postoji samo jedan problem

Predsednik PSŽ-a, Naser Al-Kelaifi, imao je sastanak sa Todom Bolijem, vlasnikom Čelsija na kojem je tema bio transfer najskupljeg fudbalera u istoriji fudbala.

Brazilac je u PSŽ stigao na leto 2017. godine za neverovatnih 222 miliona evra, a klub bi mogao da napusti za znatno manje novca.

Francuski list. "Le Parisijen" navodi da je Al-Kelaifi odredio cenu od 60 miliona evra.

🚨 Chelsea is now optimistic to finalize Neymar deal, with only one issue left: PSG has accepted their €60m offer plus add-ons. 🇧🇷🔵 #CFC



Salary is now the main issue, €35m per year is being discussed with Chelsea. Contract until June 2027 if goes as planned. pic.twitter.com/9RH5gGEAMm