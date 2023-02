Bivši reprezentativac zaigrao prvi put nakon priznanja da je gej, pogledajte kako su ga navijači dočekali

Jankto je član Sparte iz Praga i ušao je u igru u 70. minutu meča protiv Jabloneca (3:0), dok su ga navijači ovog kluba gromoglasno pozdravili aplauzom i tako dali do znanja šta misle o svemu.

Naravno, klub je pre nekoliko dana javno istupio i rekao šta misli o Janktovom priznanju.

- Jakub je pre izvesnog vremena s upravom kluba, trenerom i saigračima otvoreno pričao o svojoj seksualnoj orijentaciji. Sve ostalo tiče se njegovog privatnog života. Nema daljih komentara. Nema više pitanja. Ima našu podršku. Neka živi svoj život.

Jeetje, kippenvelmoment hoor! Jakub Jankto valt vandaag dus in de 70e minuut in. Zijn eerste stappen op het veld na zijn coming-out. Het publiek geeft hem een warm (!) welkom en scandeert zijn naam. Dat gaat over in gejuich als direct erna de 3-0 erin ligt. Dit KAN dus! pic.twitter.com/yTj8xUbEZp