Tadić je kralj Amsterdama: Ajaks slavi 100. gol kapitena Srbije

Kapiten Ajaksa i srpske reprezentacije Dušan Tadić postigao je dva gola na ovom meču i imao je jednu asistenciju.Srpski fudbaler se upisao u strelce u šestom i 64. minutu iz penala.

Ajaks je na svom zvaničnom Tviter nalogu objavio da je ovo bio stoti gol Tadića u dresu Ajaksa.

Zanimljivo, posle meča oglasio se i kapiten Srbije.

- 100 golova za Ajaks. Ne mogu da opišem kako sam srećan što sam postigoa tako mnogo golova za klub koji mi je u srcu. Hvala vam na kontinuiranoj podršci, volim vas sve - napisao je Tadić.

