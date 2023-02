Kosanović se sa 72 pune godine vraća u srpski fudbal, stiže na klupu Napretka

Iskusni stručnjak pokušaće da popravi situaciju u kruševačkom Superligašu.

Potpuno očekivano, nakon vrlo loših rezultata na početku prolećnog dela sezone, sa klupe Napretka povukao se Dušan Đorđević. Presudan za takvu odluku bio je poraz od ekipe Novog Pazara (0:1), zbog kojeg su Čarapani morali da krenu u potragu za novim šefom stručnog štaba.

Umesto njega, na klupu Kruševljana dolazi čovek za kojeg je reč penzija nepoznata imenica. Milorad Kosanović, koji je u januaru napunio čak 72 godine vraća se na stadion "Pod Bagdalom" posle četiri godine pauze i pokušaće da izvuče Napredak iz serije loših rezultata.

On je prethodno pune dve godine bio u Napretku, predvodio ih je na ukupno 70 utakmica od septembra 2017. do juna 2019. godine. Nakon izbijanja pandemije korone, nije se vraćao u srpski fudbal, sve do danas.

U svojoj dugačkoj i bogatoj karijeri, Kosanović je bio i trener Vojvodine, Zvezde, Olimpije, Novog Pazara, Borca iz Čačka, Radnika iz Surdulice, Dalijana i Vuhana. Jedno vreme je vodio male igrače Srbije i Crne Gore, kao i Malte, a dosta dugo je bio direktor Voše sa kojom je 1989. godine osvojio pehar šampionata Jugoslavije.