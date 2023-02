Otkriveno iznenađenje za Dušana Tadića, Ajaks oduševio: Evo šta je u pitanju (VIDEO)

Srpski reprezenattivac je ovog vikenda u pobedi Ajaksa nad Spartom 4:0 postigao svoj 100. gol u dresu “kopljanika”.

Osim toga, on je u dresu holandskog velikana, od debija u junu 2018, zabeležio i 107 asistencija.

– Ovom akcijom, Tadić i Ajaks pokazuju da svako ko počne da se igra sa loptom može da sanja takvu karijeru – poručili su iz amsterdamskog giganta.

𝟭𝟬𝟬 goals for Ajax, 𝟭𝟬𝟬 balls for the future.



To all kids at Dusan Tadic' primary school: Enjoy! pic.twitter.com/diYSALqlvD