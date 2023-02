Napad na Dmitrovića izazvao urnebesne komentare navijača: Zašto si krenuo na stenu?

Navijači na društvenim mrežama po starom običaju u ovakvim situacijama pronalaze smešniju stranu priče.

Srpski golman Marko Dmitrović nije želeo da na ovaj način postane jedna od glavnih fudbalskih tema u Evropi, ali napad huligana učinio ga je zvezdom.

Svi svetski mediji preneli su događaj iz Ajnhovena osuđujući pokušaj nasilja, dok navijači na društvenim mrežama po starom običaju u ovakvim situacijama pronalaze smešniju stranu priče:

- Od 11 igrača ovaj momak je izabrao dva metra visokog ćelavog momka iz Srbije?! Dobar izbor - bio je jedan od nekoliko hiljada komentara za Dmitrovićevu samoodbranu.

- Golman u fazonu "zovite, Hitnu, zovite Hitnu, ali ne zbog mene" - napisao je drugi šaljivdžija.

- Izgleda kao da je golman napao navijača.

- On je Srbin, tako da mu je to bila greška!

- Brat krenuo da bije 195 cm visokog Srbina!

- Zašto si krenuo na stenu?

- Momak, velika ti je greška što si krenuo na Srbina čak iako je nenaoružan.

- Mislim da je Albanac - bilo je i onih koji su događaju želeli da dodaju na dramatičnosti.

Srpski navijači uglavnom su likovali zbog dobrog držanja Dmitrovića u kriznoj situaciji, dok je golman Sevilje u svojoj izjavi rekao da će ovaj propust redara, koji su isputili iz vida huligana, skupo koštati PSV:

- Navijač me je gurnuo otpozadi. Bio je ljut zbog rezultata, pomalo lud ili pijan. Gurnuo me je, a jasam ga zaustavio dok nije došlo obezbeđenje. Bio sam bijesan, nadam se da će biti kažnjen. Prećutaću ono što sam rekao da želim da mu uradim. Drago mi je da sam ostao svjestan gdje se nalazim. Ako me neko napadne, braniću se. PSV je veliki klub, sigurno će ih žestoko kazniti - rekao je Dmitrović.

Ganando en todos los aspectos del juego. pic.twitter.com/BPtewGnERp — Jose. (@j_crmt) 23. фебруар 2023.

PSV Ajndhoven zna ko je huligan. U pitanju je povratnik iz kazne, budući da je već imao vremensku zabranu ulaska na stadion, a sada mu preti doživotno proterivanje sa svih utakmica PSV.