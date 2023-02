Petrić potvrdio da odlazi iz Partizana - evo šta je razlog

Pred utakmicu sa Radničkim iz Kragujevca, novinarima se obratio trener Partizana Gordan Petrić.

Podsetimo, posle poraza od Šerifa u Beogradu, Gordan Petrić je podneo ostavku na mesto trenera Partizana, a danas je objasnio zbog čega je doneo takvu odluku.

- Ja sam to rekao pre tri nedelje Ivici Kralju. Rekao sam mu da traži trenera kad dođe pauza za reprezentaciju. Dosta ljudi možda zna da sam karijeru igračku prekinuo zbog bolesti. Pred pripreme su mi rekli na pregledima da mi preskače srce, da imam mladež koji ide ka melanomu, tako da ne želim da provociram svoj organizam. Ja sam dobro, ali ne želim da provociram organizam, da se desi nešto što je bilo kad sam imao 31. godinu. I tada sam rekao da se traži novi trener kada bude pauza - rekao je Petrić na konferenciji za medije i potom dodao:

- Sada kad se završila utakmica protiv Šerifa, rekao sam da je možda sada dobro da odem zbog šok terapije, ali su ljudi iz kluba izjavili da ostanem do pauze. To je priča, to zna i doktor, zna Ivica Kralj, doktor koji me je poslao na preglede.

Petrić ističe da se on oseća dobro.

- Ja sam u redu, ali kažem da ne želim da provociram organizam. Ako mislite da se ne nerviram kada me pogledate, ja za fudbal živim, neću da provociram organizam, kada sam završio terapije sa melanomom, ja sam više bio sa Peđom u Valensiji kod doktora, on je rekao "trankilo", to znači polako. Nemam presing, ne želim da provociram šta je bilo u prošlosti - istakao je Gordan Petrić.

Autor: