Partizan već našao novog trenera: Igor Duljaj nasleđuje Gordana Petrića na klupi crno-belih

Gordan Petrić je posle remija sa Radničkim rekao da najverovatnije neće voditi Partizan u derbiju, a sada stiže i reakcija iz Humske, jer kako Novosti saznaju, novi trener ekipe crno-belih biće legendarni fudbaler Igor Duljaj.

Duljaja je i sam Petrić predložio na konferenciji pred meč sa Radničkim, kada je pred novinarima rekao da se povlači iz zdravtsvenih razloga. Među prvima ga je sada već bivši strateg Partizana ubrojao, rekavši da je on pravi izbor.

- Ja mogu da predložim, ali da li mene neko ozbiljno sluša. Mogu da saslušaju moje predloge. Toliko ima trenera kod nas, i kod nas su Duljaj i Albert, tu su ponikli u Partizanu, Ilić, Lazetić... Ima toliko trenera, Darko Milanič, koji je bio u Partizanovoj priči. Neki kažu da možda nisam morao to da kažem, ali ja ne mogu da ne kažem igračima što se priča. Oni rade za platu, treba da odrade to na najbolji na način. Ko god da dođe, oni to mogu da nastave - rekao je Petrić.

Što se tiče Duljaja, on je pored bogate igračke karijere u Partizanu, Šahtjoru i Sevastopolju, sa kojima je osvojio ukupno 14 šampionskih titula, takmičenju u Ligi šampiona i Ligi Evrope (osvojen trofej 2009. godine), odnosno reprezentacije Jugoslavije, Srbije i Crne Gore i Srbije za koju je odigrao 52 utakmice.

Duljaj se trenerski do PROFI licence školovao u Ukrajini, odnosno Kijevu, gde je potom godinu dana volontirao u B timu Šahtjora. Zatim je tri godine bio pomoćnik Paolu Fonseki u prvom timu velikana iz Donjecka, učestvujući u sedam od devet osvojenih trofeja.

U decembru 2019. godine, angažovan je u stručnom štabu Sava Miloševića u Partizanu, da bi ga posle promene na klupi Aleksandar Stanojević imenovao za prvog pomoćnika.

Takođe, Duljaj je i prošlog leta imenovan za šefa stručnog štaba filijale crno-belih Teleoptika, koji je jesen završio kao četvrtoplasirani tim na tabeli Srpske lige Beograd.

Duljaj je treći trener Partizana u tekućoj sezoni, čime je izjednačen negativan rekord iz 2018. godine kada su se na klupi smenjivali Miroslav Djukić, Zoran Bata Mirković i Savo Milošević, a jedan duel je tim vodio i Žarko Lazetić, tada pomoćnik u stručnom štabu crno-belih.

