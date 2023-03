ŠOK TERAPIJA ĆE DONETI POZITIVAN POMAK, NISU MOMCI ZABORAVILI DA IGRAJU FUDBAL: Ohrabrujuće reči Ivice Kralja igračima i treneru!

Ivica Kralj, sportski direktor Partizana, veruje u bolje sutra crno-belih. Sa novim trenerom Igorom Duljajem ubeđen je da posle kiše dolazi sunce u Humsku.

Ivica Kralj je izabrao Igora Duljaja za trenera Partizana. Nije imao ni vremena, ni mogućnosti da traži, oslonio se na čoveka kojeg poznaje i stručnjaka koji je kao igrač koji je ponikao u sistemu Partizana.

- Kada ste deo Partizana, to nosi mnogo lepih trenutaka, iako ima i onih drugih kojih pokušavamo da bude što manje, ali su i oni sastavni deo. Igor Duljaj je novi trener, prvi u mom direktorskom mandatu i želim mu sreću u radu. Ne dolazi u idealnom momentu, ali niko ne dolazi kada je sve potaman - istakao je Ivica Kralj i dodao:

- Pre svega moram da zahvalim Gordanu Petriću koji je takođe došao u teškom momentu za klub, doneo je novu energiju i mnogo toga dobrog, ali nažalost poslednji rezultati su se odrazili na njegovo zdravstveno stanje i došlo je do ovakvog epiloga. Zahvalni smo mu na svemu što je uradio za Partizan. Veliki je trener i čovek, nadam se da će i u budućnosti biti deo kluba.

Ivica Kralj veruje u fudbalere iz sadašnjeg sastava, iako nije birao nijednog, ako se izuzme jedina zimska akvizicija Andres Kolorado iz Kolumbije.

- Nadam se da šok terapija može da donese pozitivan pomak. Imali smo dva šokantna rezultata u prethodnih nekoliko dana, niko od nas to nije očekivao. Došlo je do promene trenera i nadamo se reakciji fudbalera. Nisu igrači zaboravili da igraju fudbal, ali tako je to u sportu. Videli smo situaciju protiv Šerifa. Jedna nepažnja, ili kako to već nazvati, može da promeni tok utakmice. Teško je u ovom momentu da analiziramo šta se sve dešavalo u prethodnih dve nedelje, ali to je draž fudbala. Nažalost dešava se nama, a ne nekome drugom. Ipak, večiti sam optimista i verujem u ove igrče. Bez obzira na trenutne rezultate, ovo je ekipa koja je dva puta pobedila Keln, koja je igrala ravnopravno sa Nicom koja sada dominira u francuskom prvenstvu. Ipak, očigledno je da je ekipa psihološki pala, a na nama je da učinimo sve da se izdignu iznad situacije.

💻 Sportski direktor FK Partizan Ivica Kralj o dolasku Igora Duljaja i trenutnoj situaciji u ⚫️⚪️ taboru.https://t.co/QTMtvalwAI pic.twitter.com/MkUmBWzazt — FK Partizan (@FKPartizanBG) 28. фебруар 2023.

Partizan nema prostora za predah, u petak je večiti derbi protiv Crvene zvezde na Marakani.

- Oduvek je derbi utakmica za sebe i time nećemo ništa reći, ali je Crvena zvezda u ovom momentu u relaksiranijoj situaciji. Verujem ipak da možemo da se izdignemo i da odigramo dobru utakmicu. Nadam se i dobrom rezultatu, ali na to utiču mnoge srećne i nesrećne okolnosti. Ono što je bitno je da uđemo hladne glave i sa verom da možemo da pobedimo. Igrao sam 22 derbija i znam šta se sve dešavalo. Događalo se da ne pobedimo kada smo največi favoriti i obrnuto.

Nema očaja u glasu Ivice Kralja, bez obzira na sve u aktuelnoj sezoni.

- Idemo dan po dan, da odigramo derbi. Plan je da se konsoliduje ekipa, da pokušamo da se vratimo na pravi kolosek i da ostanemo konkurentni. Činjenica je da Zvezda ima veliku bodovnu prednost, ali mi i dalje imamo svoje sportske ciljeve, na njima ćemo raditi i polako pripremati ekipu za leto i Ligu šampiona. Bilo bi dobro da što pre izađemo iz trenutne suituacije i ovom prilikom pozivam navijača, bez obzira što imaju pravo na nezadovoljstvo, da pruže podršku igračima jer znam koliko to znači na terenu i daje krila - kazao je sportski direktor crno-belih.