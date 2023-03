Dve osobe na motociklima pucale na prodavnicu Mesijeve žene - Ostavili JEZIVU poruku za Lea na vratima (FOTO)

Oni su na vratima supermarketa ostavili poruku za 35-godišnjeg fudbalera Pari Sen Žermena, i sedmostrukog osvajača nagrade za najboljeg fudbalera sveta, a u kojoj stoji:

- Mesi, tu smo. Čekamo te. Javkin je takođe diler, on neće brinuti o tebi.

Rojters navodi da je 'Javkin' iz poruke zapravo gradonačelnik Rosarija, Pablo Javkin.

Javkin je okrivio bezbednosne snage što nisu uspele da se efikasno izbore sa organizovanim kriminalom u Rosariju.

A supermarket in Rosario owned by Antonella Messi's family was attacked this week.



Gunman left a threatening message for Lionel Messi at the store and fourteen shots were fired.



Luckily no-one was hurt but damage was inflicted on the shop.



✍️ @ESPNFC pic.twitter.com/QNfFRnROWG