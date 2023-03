ŠOK! ĐOKOVIĆ PORAŽEN U DUBAIJU - Medvedev kao na TRENINGU, Srbinu nije dao ni promil šanse za pobedu!

Ovo baš nismo očekivali! Novak Đoković lako je poražen u polufinalu Dubaija od Danila Medvedeva sa 6:4, 6:4.

Grešio je mnogo najbolji teniser sveta. Gotovo ništa mu nije polazilo za rukom na ovom meču. Bio je ovo jedan od onih dana kada ništa ne ide... Srećom, turnir u Dubaiju ne spada u grupu onih koji su vrh prioriteta za Novaka. Naravno, niko ne voli da gubi, ali ako je već poraz morao da se desi onda je dobro što je to bilo na ovom turniru koji spada u kategoriju 500.

Veliki pad Novaka Đokovića u središnjoj fazi prvog seta odlučio je pobednika ovog dela igre. Novak je imao ogromne amplitude i igri. Prva dva servis gema je osvojio bez izgubljenog poena, a naredna dva je Medvedev napravio brejkove!

Nije Rus igrao ništa spektaklurno, već srpski as nije bio na svom uobičajenom nivou. Dodao je Đoković gas u finišu seta, vratio jedan brejk, ali više od toga nije mogao. Daniel je došao do prenosti - 6:4.

Statistički paramtera koji sve otkriva - Đoković je napravio čak 16 grešaka, a Medvedev samo sedam. Očekivali smo da će drugi set doneti potpunu preokret, ali... Novak je već na startu izgubio svoj servis gem iako je u njemu imao prednost 40:15. Od tada gotovo da nije ni došao u priliku da oduzme servis rivalu.

Naredni dani donose nam odgovor na pitanje koji je naredni turnir za Novaka. Po trenutnom stanju stvari, srpski as ne može u Ameriku, ali postoji mogućnost da se to promeni i da Đoković učestvuje na dva Mastersa koja se igraju na tlu Sjedinjenih država.

Tok meča:

Drugi set:

4:6 - Danil Medvedev pobedio je u polufinalu Dubaiju!

4:5 - Medvedev će servirati za plasman u finale.

3:5 - Još jedan gem za Danila Medvedeva. Ponovo je Novaku falilo koncentracije pri rezultatu 40:40, srpski as će sada servirati za opstanak u meču.

3:4 - Novak osvaja gem bez izgubljenog poena.

2:4 - Šteta, bio je "đus" u jednom momentu, ali Novakov manjak koncentracije je ponovo bio primetan.

2:3 - Veoma bitan gem za srpskog asa.

1:3 - Malo je falilo da Novak dođe do brejka, bilo je 40:40, međutim Srbin je načinio dve greške, pa je ruski teniser došao do 1:3.

1:2: Konačno dobar gem za Novaka Đokovića. Srbin ovog puta nije izgubio ni poen.

0:2 - Rus uspešno potvrđuje brejk.

0:1 - Medvedev drugi set počinje brejkom, Novak se nalazi u velikom problemu.

Prvi set:

4:6 - Danil Medvedev je osvojio prvi set!

4:5 - Potvrdio je Novak brejk, odličan gem za našeg tenisera. Rus sada ima šansu da svojim servisom osvoji prvi set.

3:5 - Vraća brejk Novak Đoković. Prekida seriju Danila Medvedeva srpski as i ponovo je u igri.

2:5 - Još jedan brejk za Danila Medvedeva. Novak je neshvatljivim greškama dopustio protivniku da dođe do velike prednosti u prvom setu!

2:4 - Ruski teniser je sjajnim servisom potvrdio brejk!

2:3 - Medvedev stiže do brejka! Imao je ruski teniser dve šanse za brejk, prvu nije iskoristio, a onda je Novak pogrešio i pružio šansu Danilu da dođe do 2:3.

2:2: Ponovo je bio siguran Medvedev na svom servisu. Prvi reket sveta je sada ozbiljnije pripretio Medvedevu i stigao do 40:30, ali je Rus potom odlično odservirao i stigao do izjednačenja.

2:1 - Novak na rutinski način završava posao i u drugom gemu, ponovo nije dozvolio protivniku da dođe do poena.

1:1 - Sjajno je servirao ruski teniser, i na lak način stigao do izjendačenja u gemovima.

1:0 - Novak je na sjajan način otvorio današnji meč. Osvojio je prvi gem bez izgubljenog poena.

Uoči meča:

Teniseri izlaze na teren!

Šesti teniser sveta, Andrej Rubljov, obezbedio je plasman u finale turnira u Dubaiju.

Rubljov je pobedio Aleksandera Zvereva rezultatom 6:3, 7:6 (11:9), a u finalu će igrati sa pobednikom današnjeg meča između Novaka Đokovića i Danila Medvedeva.

Ovo će biti 14. okršaj Srbina i Rusa, a Novak će se boriti za 10. pobedu.

Poslednji put je najbolji teniser sveta protiv trenutno sedmoplasiranog na ATP listi igrao Božić u polufinalu turnira u Adelejdu kada je slavio pobedu rezultatom 6:3, 6:4.

To je bila i četvrta uzastopna pobeda Novaka nad Medvedevom koji mu je posledni poraz naneo u finalu Ju Es opena 2021. godine.

Novak je do polufinala u Dubaiju stigao Pobedama nad Tomasom Mahačem, Talonom Grikspurom i Hubertom Hurkačom.

Medvedev je do okršaja protiv prvog tenisera sveta došao trijumfima nad Mateo Arnaldijem, Aleksandrom Bublikom i Bornom Ćorićem.