GDE NA MESIJA DA UDARITE! Narod se digao na noge jer kriminalci prete fudbaleru

Naravno ovo je pre svega dokaz postojanja jezivog kriminala u ovoj oblasti. Rosario je u prethodna dva dana u centru pažnje svetske javnosti, posle jezivih pretnji porodici Leove supruge i njemu samom.

U celoj državi upaljen je alarm, neko se usudio da zapreti ikoni Argentine, jednom od najvećih i najomiljenijih sportista svih vremena, obožavanom i voljenom Mesiju.

After threats and a shooting in Rosario targeting a shop owned by Antonella Roccuzzo’s family (Messi’s wife), Newell’s Old Boys hangs a banner in support of Messi.



“Leo, you’re the heart of a country that loves you. Newell’s is with you.” 🖤❤️ pic.twitter.com/obpjdIusDk