IZGUBIO SAM VOLJU! Oglasio se Nenad Lalatović nakon što je dobio otkaz u Radničkom!

Nenad Lalatović od utorka i zvanično više nije trener Radničkog iz Niša, a sada se oglasio zbog te situacije Uprava Radničkog je otpustila je Nenada Lalatovića zbog serije loših rezultata.

- Prve tri utakmice u nastavku sezone smo odigrali jako dobro, Lučane smo dobili, u Pazaru uzeli veliki bod i onda protiv Radnika, koji nam drugo poluvreme nije prešao centar, trebalo je da bude 4:0 za nas. Usledilo je gostovanje u Kruševcu, gde smo prvi gol primili iz penala, uz to dobili crveni karton, a u stručnoj emisiji na TV Arenasport je konstatovano da je to prestrogo dosuđeno. Bio je to, na neki način, prelomni trenutak za sve što će uslediti. Posle toga smo protiv Vojvodine jako loše odigrali i nakon dva vezana poraza ja sam pričao sa upravom kluba i rekao da mislim da je najbolje, da bi se razdrmala ekipa, da ih neko novi vodi u utakmici protiv Mladosti GAT. Malo sam zbog svega izgubio volju, još me je zakačio i neki virus, tako da su poslednjih par dana pred utakmicu sa ekipom radili moji saradnici iz stručnog štaba sa idejom da se tako probudi ekipa da pokuša da pobedi u Novom Sadu, a posle utakmice je došlo do definitivnog razlaza i svako nastavlja svojim putem - rekao je Lalatović za "Mozzartsport"

U javnosti se spekulisalo da će Lalatović upravo preuzeti Mladost GAT iz Novog Sada.

- Mene su zvala tri kluba, među njima i Mladost GAT, ali nikakav dogovor nije postojao. Oni me jesu vrlo konkretno kontaktirali, iskazali nameru da ih preuzmem ukoliko ne nastavljam posao u Nišu, tako da je i zbog toga bilo bolje da ja ne vodim tu utakmicu, da neko nešto ne bi posumnjao, iako sam ja silno želeo da moj Radnički dobije taj meč. Kao što verovatno čak ni do takvih kontakata ne bi došlo da mi nismo izgubili od Vojvodine. Ali, kad ne pobediš četiri utakmice u nizu, moralno je da se skloniš. Oduvek je lakše bilo promeniti jednog trenera, nego 20 igrača. A tim momcima želim sve najbolje, kao i čitavom klubu, na čelu sa Ivicom Tončevom. Dok god je on tu, Radnički će biti stabilan. Takođe i navijačima, od kojih nikada nisam dobio niti jedan zvižduk ili ružnu reč. Želim im da osvoje trofej u Kupu Srbije, najpre da ih neko pod hitno prodrma, a ubeđen sam, ko god da bude trener, da će u nedelju pobediti Voždovac - zaključio je Nenad Lalatović.

