DŽAJI RADI MOZAK 300 NA SAT! Đorić uz Zvezdinu legendu: Nedavno je operisao kuk i u odličnoj je formi!

Iskusni Milovan Đorić, dugogodišnja alfa i omega srpskog fudbala, pružio je javno podršku Draganu Džajiću pred predsedničke izbore u Fudbalskom savezu Srbije.

Kaže da će on, kao čovek u godinama, biti uz Dragana Džajića, jer smatra da je on bolje rešenje za predsedničku funkciju u Fudbalskom savezu Srbije, od Nemanje Vidića, koji je drugi kandidat.

- Normalno je da se generacijski opredeljujemo, oni mlađi uz Vidića, a mi stariji uz Džajića. Ja sam igrao sa Džajom i još dok je bio fudbaler bilo je očigledno da će ostati u fudbalu i kad završi karijeru. On je u tom poslu pokazao mnogo, sa Zvezdom je osvojio sve što se može osvojiti i poseduje ogromno iskustvo. Džaji mozak radi 300 na sat. Nedavno je operisao kuk i u odličnoj je formi... Džajić je mnogo bolji kandidat. On je čovek sa ogromnim iskustvom i znanjem koje je potrebno da se unapredi rad saveza i srpskog fudbala. Čudi me da se ne piše dovoljno o Nedimoviću, koji jeste bio ministar, ali je divan čovek, pravi sportsmen i neko ko je odavno u fudbalu - kazao je za Danas Milovan Đorić.

Đorić nije bio oduševljen što je Vidić trenersku diplomu stekao u Engleskoj.

- Slušam ga kako kaže da je završio trenersku školu u Engleskoj zato što se kod nas lako dobijaju diplome. Ja sam u to vreme već bio u penziji, ali su mi pričali neki ljudi da je došao u našu školu, bio četiri dana, a onda napustio. Završio je tamo školu zato što se kod njih diplome dobijaju na ime, a ne na znanje. Tvrdim da je naša trenerska škola bolja od Engleske, a o tome svedoči i činjenica da od 20 premijerligaških klubova njih 16 ima trenere iz inostranstva. Kad je već završio tamo školu čudi me da mu Mančester junajted nije ponudio posao. Cenim špansku, nemačku i italijansku školu, i naša je među boljima u Evropi, a o engleskoj nemam visoko mišljenje - rekao je Milovan Đorić.

Dragan Džajić je javno dobio podršku i od Rasima Ljajića.

- Važno je, mnogo je važno svim klubovima da imamo predsednika. Najvažnije je da dođe do potpune regularnosti u srpskom fudbalu. Treba nam sigurnost, to je kao da imate državu pez predsednika dve godine, pa miševi kolo vode! Važna je stabilnost, mislim da je potrebna dublja reforma, mnogo ljudi treba da uđe unutra! Pogledajte naše stadione, pola terena liči na seoske livade. Svako ko je unutra ne želi da dozvoli bilo kakvu promenu. Mnogo bivših fudbalera i sportskih radnika je u priči, pa vaša reč protiv njih nema težinu. Nemam ja ništa protiv Vidića, takvi ljudi su potrebni, ali bolje bi mu bilo da je prihvatio da bude sportski direktor, ali nije želeo. Vreme je pred njim, ne mora da bude predsednik. Nije garancija da će biti dobar funkcioner ako je bio dobar fudbaler. Nisam želeo da me neko provlači kroz blato i da se guram sa fudbalerima - jasno je poručio Rasim Ljajić.