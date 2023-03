PARTIZAN KIKSNUO: Kolubara zadala težak udarac crno-belima u šampionskoj trci

Fudbaleri Partizana kiknsuli su na domaćem terenu u 25. kolu Superige Srbije, a Kolubara je izvojevala velikih 1:1 u Humskoj.

Prvo poluvreme bilo je klasična igra mačke i miša. Crno-beli kontrolisali su posed, zatvoreli sve puteve ka sopstvenoj mreži, a protivnik je za 45 minuta uspeo da uputi jedan, jedini šut u okvir gola koji je i danas čuvao sjajni Popović.

Ipak, uprkos potpunoj nadmoći koju su imali, izabranici Igora Duljaja minimalnim rezultatom otišli su na odmor i to golom sa bele tačke.

Desilo se to već u 7. minutu, Kvinsi Menig je driblao u kaznenom, pokušao da uputi centaršut, a njegova lopta nesrećno je pogodila defanzivca gostiju u ruku. Glavni arbitar nije imao dilemu i odmah pokazao na belu tačku.

Odgovornost je preuzeo, ko drugi, do jedan od najsurovijih egzekutora u evropskom fudbalu, barem kada je reč o najstrožijoj kazni - Bibras Natho.

Izraleac je u svom stilu, poslao golmana u jednu, a loptu u drugu stranu za idealan početak parnog valjka.

Nastavak je doneo oskudnu fudbalsku predstavu, gol sa bele tačke Bibrasa Natha bio je praktično jedino vredno pomena u prvom delu, osim nekoliko polušansi, od kojih je Andrija Pavlović propustio najbolju.

Zanimljivije je bilo na tribinama Humskoj defintivno. Grobari su ubacivanjem baklji na teren dva puta prekidali meč, a u 24. minutu su i napustili stadion, pa su tribine crno-belog hrama izgledala sablasno.

Drugo poluvreme donelo je nastavka uspavanke koja je trajala sve do 71. minuta kada je stigla kazna za bojažljivu igru crno-belih. Đuranović je maestralno prebacio loptu za Mrkića, a ovaj čist zicer pretvara u pogodak. Kolubara dolazi do velikih 1:1 na manje od 20 minuta do kraja.

Vremena za novi udar crno-belih je bilo, želje da se atakuje na gol rivala je takođe bilo, ali je kompaktna odbrana Kolubare izdržala sve nalete, tako zadavši veliki udarac Partizanu u šampionskoj trci.

Partizan sada zaostaje velikih 18 bodova za večitim rivalom - Crvenom zvezdom.

PARTIZAN - KOLUBARA 1:1

STADION: "Fk Partizan"

GLAVNI ARBITAR: Marko Srećković

SASTAVI:

PARTIZAN: Popović - Živković, Vujačić, Ilić, Urošević - Traore, Natho, Kolorado - Menig, Diabate - Pavlović.

KOLUBARA: Stanivuković, Bagarić, Bakić, Ćosić, Ilić, Kočović, Milićević, Radovanović, Simović, Zubairu, Đuranović.

Autor: