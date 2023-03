Reči legendarnog asa ODZVANJAJU Evropom: To nije ekipa, PSŽ je jedan VELIKI NERED! (VIDEO)

Bivši fudbaler, a sada ugledni analitičar, ne krije da se raduje novom neuspehu Parižana u najelitnijem evropskom takmičenju.

Podsetimo, skupoceni francuski tim još jednom je razočarao svoje navijače nastupom u Ligi šampiona. Iako su sa najvećim mogućim ambicijama ušli u takmičenje, doživeli su neuspeh već u osmini finala, pošto su u dvomeču poraženi od Bajern Minhena ukupnim rezultatom 3:0.

"I'm glad they are out. They are not a team, they're just a mess..."@Carra23 is not sad to see PSG go out and believes Kylian Mbappe has to leave Paris. 👀 pic.twitter.com/JPFYkCpU86