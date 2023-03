Čudesni Mbape spasao očajni PSŽ nove bruke! NENORMALAN SPRINT!

Nakon bolne eliminacije na startu nokaut faze Lige šampiona fudbaleri Pari Sen Žermena su teškom mukom zabeležili trijumf na gostovanju protiv Bresta (2:1).

Bogati Parižani odigrali su još jednu u nizu slabih i neuverljivih partija, ali su na kraju uspeli da stignu do tri boda zahvaljujući individualnom kvalitetu prve zvezde tima - Kilijana Mbapea.

MBAPPE MAKES IT 2-1 IT IN THE 90TH MINUTE 🔥 GREAT BALL FROM MESSI! pic.twitter.com/yepagNfhxw

Bledi PSŽ poveo je golom Solera u 37. minutu utakmice, a izjednačenje domaćinu doneo je Onorat u 44. minutu. U nastavku meča PSŽ je pokušavao da ugrozi gol Bresta ali pravih šansi nije bilo, sve do 91. minuta kada je Mbape nakon kontre matirao golmana domaćeg tima.

❗❗❗ Official: Messi now has 300 club assist...Just look at this assist to Mbappe in a 2:1 win against Brest #Messi𓃵 #MESSI AND MBAPPE pic.twitter.com/TxD461Cnlf