POBEDA ZVEZDE! Crveno-beli razmontirali Novi Pazar u svečanoj atmosferi za svoj rođendan

Crveno-beli su u utakmici 26. kola na stadionu "Rajko Mitić" savladali Novi Pazar rezultatom 5:1 (2:1) i stigli do 72. boda.

Novi Pazar je ostao na 44 boda i nalazi se na šestom mestu.

Utakmica je odigrana u svečarskoj atmosferi, pošto crveno-beli slave 78 godina postojanja.

Po dva gola su postigli Marko Rakonjac i Gejlor Kanga, a jedan Aleksandar Katai. Kanga je upisao i dve asistencije. Jedini gol za Novi Pazar postigao je Andrija Majdevac, i bio je to njegov deseti gol u sezoni.

Crveno-beli su poveli golom Rakonjca u 10. minutu. Rakonjac se najbolje snašao u šesnaestercu posle centaršuta Kange.

Novi Pazar je izjednačio u 25. minutu iz penala. Dragović je rukom blokirao jedan centaršut, a Majdevac prevario Borjana.

Zvezda je do novog vođstva stigla u 34. minutu. Ovog puta je Pešukić igrao rukom, a Kanga penal pretvorio u gol.

Na novi gol se čekalo do 73. minuta. Kanga je na svoj način, sa ivice šesnaesterca, sjajno šutirao i zatresao mrežu rivala. Samo pet minuta kasnije Katai je izveo novu majstoriju. Napadač Zvezde je lobovao golmana Novog Pazara, a Kanga je upisao drugu asistenciju.

Konačan rezultat postigao je Rakonjac u 81. minutu. Dobro je uklizao na jednu loptu i matirao Slavkovića.

