Kanga dobio dres sa brojem 200: Jubilej miljenika Delija u Zvezdi, uručena mu je lepa uspomena (FOTO)

Rođendanska proslava na stadionu "Rajko Mitić" povodom 78 godina od osnivanja Crvene zvezde počela je dodelom priznanja i nagrada na centru terena, kao i lepim i prigodnim programom koji su upriličili članovi kulturnog društva.

Između ostalog, dres sa ogromnim brojem 200 dobio je i Gelor Kanga za isto toliko nastupa u crveno-belom dresu. Za to vreme je sjajni fudbaler duboko ušao u srca navijača Zvezde.

up there as one of the most underrated midfielders on the continent in the past 5-years https://t.co/rKsGLSldzM