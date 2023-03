Ovaj čovek je neuništiv: Haland dao osam golova u četiri dana, rešio Barnli het-trikom za polufinale FA kupa

Norvežanin je večeras postigao prva tri gola na utakmici. Prvi je dao već u 32. minutu na asistenciju Hulijana Alvareza, samo tri minuta kasnije stigao je i drugi kada mu je loptu servirao Fil Foden, a treći je "pao" u 59. minutu utakmice.

Podsetimo, Erling je na meču Lige šampiona protiv Lajpciga pre četiri dana mogao da uđe u istoriju i da postigne dupli het-trik i to bi vrlo moguće i uradio da nije bilo izuzetno loše odluke Pepa Gvardiole, koji ga je u tom možda i istorijskom momentu meča povukao sa terena. Sam Norvežanin je u intervjuu posle meča istakao da nije bio srećan time.

HAALAND TWO GOALS IN THREE MINUTES 🔥 pic.twitter.com/OBXIIakizR