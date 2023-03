Konte žestoko izvređao svoje igrače: Potez menadžera Totenhema dugo nije viđen u svetu fudbala

Iako su vodili sa 3:1 protiv fenjeraša Sautemptona, fudbaleri Totenhema ostali su bez pobede u nadoknadi vremena - što je i te kako razljutilo menadžera Pevaca Antonija Kontea!

Toliko da je Italijan u desetominutnom govoru osuo drvlje i kamenje po igračima, optuživši ih da im nedostaje vatre u očima i da je njihov kolektivni duh otišao unazad.

Takođe, dodao je da su igrači sami krivi što klub 15 godina nije osvojio trofej, a ne predsednik Danijel Levi i menadžeri koji su pre njega sedeli na klupi.

- Oni su navikli na to. Oni ne igraju za nešto važno. Ne žele da igraju pod pritiskom. Ne žele da igraju pod stresom. Lako je na ovaj način, Totenhemova priča je baš ovakva. Rekao sam im da želim da vidim vatru, a nisam je video. Vatru u njihovim očima, u srcima - rekao je Konte i dodao:

- Do sada sam pokušao da sakrijem situaciju, ali ima još 10 utakmica i neki ljudi misle da možemo da se borimo. Za šta da se borimo? Sa ovim duhom, stavom, posvećenošću? Šta? Za sedmo, osmo ili 10 mesto. Nisam navikao da budem u ovoj poziciji. Zaista sam uznemiren i svako mora da preuzme svoju odgovornost. Ne samo klub, menadžer i osoblje. Igrači moraju da budu uključeni u ovu situaciju jer je vreme da se nešto menja. Ako Totenhem želi da se promeni.

Nastavio je Konte da "bljuje vatru" po svojim igračima.

- Ako se budu ponašali ovako, mogu da promene menadžera. Dosta menadžera, ali se stanje ne može promeniti. verujte mi. Klub nam plaća mnogo novca. Ti igrači dobijaju novac. Primaju novac, a ne pokazuju duh i osećaj odgovornosti. Za mene je to neprihvatljivo, ovo mi je prvi put u karijeri da mi se dešava. Do sada nisam mogao to da promenim i u odnosu na prošlu sezonu situacija je postala gora - rekao je Konte i nastavio:

- Strašno je šta se dešava na terenu ovih poslednjih nekoliko meseci moje druge sezone. Pravi je trenutak da progovorim, jer je ovaj nastup za mene neprihvatljiv. Sada je bolje da se dotaknemo problema. A problem je što smo još jednom pokazali da nismo tim. Mi smo 11 igrača koji izlaze na teren i u kojima vidim sebične igrače, fudbalere koji ne pokazuju srce i koji ne žele da pomažu jedni drugima.