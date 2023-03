Rat na ulicama Rima! Ultrasi Rome se sukobili sa policijom, stariji navijač se unosio u lice plavom šlemu

Haos na ulicama Rima u nedelju, ništa neobično, stanje je redovno jer je igra gradski derbi sa velikim ulogom. I Lacio i Roma jurišaju na mesto koje vodi u Ligu šampiona, a ona donosi slavu, ona znači novac, znači mnogo novca, ali i za jedne i za druge, za navijače oba tima, sve te počasti i rezultatski iskorak je danas najmanje važan. Nije bitno šta nosi sutra - važno je samo potući drugu stranu. To se mora, to je ekstaza, to je ono za šta se živi.

Scene sa ulica Rima u blizini "Olimpika" su najbolje svedočasntvo velikog rivaliteta i tenzija koje eksplodiraju tako burno na dan derbija.

U klinču su bili navijači i policija. Organi reda imali su pune ruke posla i sa jednima i sa drugima.

U toku dana stigle su najpre scene sukoba Romanista i organa reda, i jedan simpatičan pad navijača koji je očito zaboravio kaiš pa ostao bez pantalona. Ali nije bilo danas do zabave ni jednima ni drugima, a ni trećima.

Scenes outside Olimpico before the Rome derby pic.twitter.com/FxUt1g97jn

Napeto je bilo i u sudaru koji se desio nedaleko odatle o čemu svedoče i fotografije navećeg sukoba dve strane u kojima je došlo i do bliskog kontakta. Bilo je svega, dimnih bombi, suzavaca, mrkih pogleda. Poneki stariji ultrasi su pokušavali dijalogom i autoritetom da smire što se može smiriti...

A na stadionu, spektakl.

The tifo in the Curva Nord for Lazio included the St. Crispin’s Day speech from William Shakespeare’s play Henry V, leading his men into battle against Roma https://t.co/PcnbxonKs7 #LazioRoma #SerieA #SerieATIM #Calcio