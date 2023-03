DRAKONSKA KAZNA SRBINU! Mitrović na stubu srama, završava sezonu? (FOTO)

Napadaču Fulama Aleksandru Mitroviću preti žestoka kazna posle isključenja na "Old Trafordu" u četvrtfinalu FA kupa (3:1).

Srpski napadač prvo je postigao gol protiv Mančester junajteda, a onda sve uprskao.

Sudija Kris Kevano je dosudio penal za "crvene đavole" i dao crveni karton Vilijanu zbog igranja rukom pred golom.

Mitrović je zbog toga pobesneo, nije mogao da se kontroliše. Prvo je verbalnog napao delioca pravde, kasnije je došlo i do fizičkog kontakta. Povukao je za ruku sudiju, uneo mu se u lice i dobio crveni karton. Srpskog reprezentativca sad čeka drakonska kazna, kako prenose mediji u Engleskoj pominje se suspenzija od 10 utakmica.

Pljušte kritike, trener Fulama Marko Silva bio je ljut na Aleksandra Mitrovića zbog crvenog kartona, inače šestog u dresu Fulama. Nije ga poštedeo ni mekadašnji napadač Čelsija i Seltika Kris Saton.

Nekadašnji napadač Blekbern Rovera, Čelsija i Seltika Kris Saton složio se da bi Mitrović trebao da dobije kaznu od 10 utakmica.

- Imao je pomračenje. To nije izgovor. Ne možete da dignete ruku na zvaničnika meča. Bilo je dece koja su gledala ovaj meč. Ako ne bude oštro kažnjen, onda će da pomisle, ako Mitrović može, mogu i ja - istakao je Saton.

Marko Silva smatra da je hlavni arbitar prestrogo pokazao crveni karton Aleksandru Mitroviću.

- Mitrović mora da kontroliše emocije, ali ne zaslužuje dugu kaznu. Ako me pitate da li je to bilo za crveni... sumnjam da jeste. Baš bih voleo da znam šta će sudija upisati da sam mu rekao. To nije bilo nešto za šta bi trebalo da mi pokaže crveni kartom - rekao je trener Fulama.