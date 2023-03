PIKSI OTKRIO: Dmitrović neće više igrati za reprezentaciju (VIDEO)

Selektor Dragan Stojković obraća se medijima u sportskom centru u Staroj Pazovi.

Dmitrović više neće igrati za reprezentaciju

Piksi je otkrio da golman Sevilje Marko Dmitrović više neće biti član reprezentacije Srbije.

- Što se tiče Marka Dmitrovića, obavestio nas je da više neće igrati za reprezentaciju Srbije i da hoće da se posveti klupskim obavezama. Ja mu se zahvaljumen na svemu. Po njegovim rečima imamo dovoljno mladih igrača kojima treba pružiti šansu i to je to. Nema nikakvih problema. To je istina", rekao je Piksi.

Zašto nema Lazovića, Babovića, Maksimovića...?

Prvo pitanje za selektora se odnosilo na igrače koji nisu tu, a bili su na Svetskom prvenstvu, Babić, Maksimović, Lazović...

- Ispada da vas više interesuju oni koje nema, a ne kojih nema. Ima ih još, pa nikom ništa. Nalazimo se pred početkom novog ciklusa i odmah da kažem da je naš cilj prioritet da se plasiramo na Evropsko prvenstvo i učinićemo sve da dođemo do željenog cilja. Što se tiče kompozicije tima, mislim da je ovo bila grupa igrača koja je najpotrebija protiv Litvanije i Crne Gore. individualno, da pričam koga nema, otišli bismo daleko. To je moja odluka i stojim iza nje. Ima razloga i znate sami da sam otvoren i da sam korektan. Pratili smo formu, minutažu i grupa igrača koja je na spisku je ono najpotrebnije Srbiji - rekao je Piksi

Srbija u petak dočekuje Litvaniju na stadionu Rajko Mitić u Beogradu, dok tri dana kasnije gostuje Crnoj Gori u Podgorici.

Selektor Dragan Stojković na ova dva meča računaće na 26 igrača, a među fudbalerima koji će početi kvalifikacije za EP nema Nemanje Maksimovića, Darka Lazovića, Srđana Babića i Miloša Veljkovića, a još ranije je Piksi otpisao Stefana Mitrovića.

Kada se pogleda u "dvorište" Crvene zvezde i Partizana, tu je samo defanzivac crveno-belih, Strahinja Eraković.

