Piksi komentarisao izbore u FSS i odnos sa Džajićem: Mislim da ću imati potpunu podršku, to je bitno da se dođe do uspeha

Selektor fudbalske reprezentacija Srbije Dragan Stojković Piksi, na konferenciji za medije pred okupljanje Orlova u Staroj Pazovi, rekao je da ima u redu odnose sa novoimenovanim predsednikom Fudbalskog saveza Srbije Draganom Džajićem i da je dobro što su sada strukture iskristalizovane.

- To nije moj posao, nisam se bavio time. Bio sam na Skupštini, iako nisam morao, ali lepo je biti deo fudbalske Srbije kada je u pitanju najviši organ. Lično mislim da je dobro da se stvorilo rukovodstvo, da ćemo imati stabilnu situaciju, da se zna ko je predsednik, gensek... Što se tiče odnosa sa predsednikom, tu nema nikakvih problema, mi nismo bili u svađi. nismo bili u komunikaciji, ali nismo imali problema. Mislim da ću imati potpunu podršku, mislim da je to bitno da se dođe do uspeha, mislim da će sve strukture FSS biti vetar u leđa za sve ove izazove, a prvi su kvalifikacije. Očekujem da sve bude u redu i da svako radi svoj posao - kazao je Piksi.

Strateg je takođe napomenuo da Marko Dmitrović, golman Sevilje, nije na spisku jer je sam izrazio želju da se posveti klupskim obavezama.

Srbija će na startu kvalifikacija igrati na Marakani u petak od 20 i 45 protiv Litvanije, a tri dana kasnije, u ponedeljak 27. marta od 20 i 45 u Podgorici gostuje Crnoj Gori na stadionu "Pod Goricom".