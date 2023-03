PREDSEDNIK ČVRSTO NA ZEMLJI POSLE USPEHA SRBIJE: Dragan Džajić zadovoljan, ali je primetio i jedan OZBILJAN PROBLEM U SAVEZU!

Predsednik FS Srbije Dragan Džajić zadovoljan je urađenim na startu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

Apostrofirao je prvi čovek Saveza smirenost, strpljenje i odlučnost selektora Dragana Stojkovića, kao i koncentraciju i učinak fudbalera.

- Nema šta, cilj je ispunjen. Dve utakmice i šest bodova. Imali smo tešku utakmicu u Podgorici, za mene iznenađujuće dobra Crna Gora. Moramo svi biti zadovoljni. Imali smo strpljenja to je mnogo dobra stvar. Sve nam ide kako treba - počeo je razgovor za Kurir Dragan Džajić.

Srbija je imala nekoliko sjajnih pojedinaca u meču protiv Crne Gore. Pre svih Dušana Vlahovića, ali i lucidnog Marka Grujića, te neverovatnog golmana Vanju Milinkovića-Savića.

- Ne bih bilo koga da izdvajam. U taj deo ne bih da ulazim. Vlahović jeste sa dva gola doprineo da pobedimo, ali analiza je deo posla našeg selektora.

Poziva predsednik Saveza na smirenost posle startnih uspeha.

- Utakmica po utakmica. To je najbolji recept. Cilj Srbije je odlazak na Evropsko prvenstvo. Ne zaboravimo, tamo nas nije bilo od 2000. godine. Nikada nisam unapred računao na bodove, svaka utakmica je posebna. Motiv za naše momke je da sve pobedimo. Računam kao i oni, da će na svakoj utakmici dati maksimum, kao i do sada. Naš cilj je Nemačka i treba da verujemo u ono što svi zajedno radimo.

Oduševljen je Dragan Džajić ambijentom i atmosferom u Podgorici.

- Bilo je vrlo lepo. Sve pohvale za organizaciju, prijem, za ljude iz FS Crne Gore. Sreo sam se sa Dejanom Savićevićem i drugim ljudima. Sve je bilo na vrhunskom nivou. Besprekorno. Na nama je da im vratimo istom merom, kada nam dođu u goste, u Beograd.

Već posle dva kola, kao favoriti za plasman na EURO u Nemačkoj izdvojili su se Srbija i Mađarska.

- Bio sam koncentrisan na naše utakmice, rivale nisam ni pratio. Mene ne zanimaju druge reprezentacije, sve sam to stavio u drugi plan. Moramo da gledamo sebe, bez euforije, utakmica po utakmica. Možda sam dosadan što to stalno ponavljam, ali to je jedino ispravno. Nama ne treba bilo kakvo drugačije razmišljanje.

Pre manje od mesec dana Dragan Džajić postao je predsednik FSS, a odmah na startu kvalifikacija za EP učinak od 100 odsto.

- Polako, polako... Ima vremena za merenje mog učinka. Postoji mnogo stvari koje želim da uradim za vreme dok budem na čelu FSS.

Za razliku od A tima, mladim selekcijama ne ide dobro na kvalifikacijama.

- O tom, potom, doći će i oni na red. Treba da vidimo pre svega neke stvari... Duboko ćemo morati da vodimo računa ko vodi mladu selekciju, ali i sve ostale mlađe kategorije. To je ozbiljan posao. U budućnosti će biti posvećeno mnogo pažnje takvim stvarima, jer su deca, a samim tim i njihovi rezultati naša budućnost. Na kraju, krajeva, većina od tih dečaka će u dogledno vreme morati da zameni sadašnje A reprezentativce - zaključio je mudro Dragan Džajić.

