Nije lako biti Ibrahimović: Evo kako izgleda kada se nađete u Zlatanovoj ulozi

Legendarni Ibra je tako pomerio granice fudbala i u 42. godini života postao najstariji fudbaler koji se ikada našao na terenu u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo. On je u porazu Švedske od Belgije sa 3:0, na terenu proveo 18 minuta, čime je i zvanično ispisao istoriju.

