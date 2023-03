Nemanja Vidić kandidat za Kuću slavnih Premijer lige!

Drugi stranac kapiten u istoriji Mančester junajteda važi za jednog od najboljih defanzivaca sveta svih vremena, odnosno engleske Premijer lige. Vidić je za sedam i po godina na "Old trafordu" zabeležio 300 nastupa, uz 21 postignut gol.

On je sa "Crvenim đavolima" osvojio pet titula Premijer lige, Ligu šampiona, FIFA Svetsko prvenstvo za klubove, tri Liga kupa i pet Komjuniti šilda, dok je dva puta proglašen igračem sezone.

