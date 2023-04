ŠOK SCENE U HOLANDIJI! Tadić u klinču sa protivnikom, navijači RAZBILI GLAVU fudbaleru, sudija prekinuo meč

Vrlo dobro je poznat rivalitet ova dva kluba, koja su i u prvenstvu Holandije vodila do nedavno veliku borbu za titulu. Međutim, Fejnord je pre samo dve nedelje slavio u Amsterdamu sa 3:2 i time praktično osigurao nedostižnu prednost. Zato Ajaks ima šansu da mu se osveti u kupu.

A na večerašnjem njihovom meču viđeno je pravo ludilo, dok se u centru pažnje našao srpski rperezentativac Dušan Tadić.

U jednom momentu, Tadić i Kokču su se sukobili, a netrpeljivost između njih dvojice traje već duže vreme!

Nakon njihovog sukoba na večerešanjem meču, nastao je opšti haos, kako na terenu, tako i na tribinama, a sudija je prekinuo meč nakon što su navijači tvrdim predmetom razbili glavu Dejviju Klasenu!

What is Dusan Tadic doing? Is he making fun of the holy month of Ramadan for Muslim people? Or something else? If anyone knows, please write. #FEYAJA pic.twitter.com/wsQFNgNE9g