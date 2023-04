BRUTALNA TUČA NAVIJAČA USRED BELA DANA: Huligani se potukli NA BENZINSKOJ PUMPI, pojavio se snimak surove makljaže (VIDEO)

Među onima koji su se isticali po raznim akcijama iz navijačkog sveta, definitivno se nalaze pristalice Milvola, a njihov rivalitet sa navijačima Vest Bromiča dobro je poznat javnosti na ostrvu.

Utakmica odigrana u Vest Bromiču u 39. kolu Čempionšipa završena je rezultatom 0:0, a nakon nje se grupa navijača žestoko sukobila na jednoj bezinskoj pumpi.

Na snimku koji je zgrozio Englesku, ali i čitavu Evropu, a koji se masovno proširio na društvenim mrežama može da se vidi surova tuča osoba koje ne biraju, a još manje gledaju gde udaraju rivala iz protivničkog tabora.

Godinu i po dana pre ovog događaja, navijači istih klubova imali su još žešći okršaj ispred stadiona Vest Broma kada je nastao jeziv snimak na kojem se vidi kako jedan od navijača nepomično leži na betonu bez svesti dok oko njega i dalje traja opšti haos.

