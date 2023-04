DRUGAČIJE JE BEZ PRISUSTVA PUBLIKE! Milojević ZADOVOLJAN nakon nove pobede Zvezde, ali ovo mu jedino smeta!

Fudbaleri Crvene zvezde su savladali Radnički 1923 rezultatom 2:0 u okviru 30. kola Superlige Srbije i mirno dočekuju plej-of.

Šef stručnog štaba Crvene zvezde Miloš Milojević, koji je danas ukazao šansu velikom broju mladih igrača, sumirao je utiske po završetku susreta.

- Drugačije je bez prisustva publike, pogotovo jer smo navikli na vetar u leđa i s te strane je energetski bilo malo monotono, ali momci su odradili dobar posao protiv ekipe koja stoji u bloku, igra na kontakt i faul. Utakmica je, za moj ukus, bila spora, ali smo dosta kreirali, postigli dva gola, mogli i još, tako da je bilo dobrih. Igrači koji su ušli su pokazali kvalitet i budućnost, odmorili i Pešića i Kangu, uz to nismo iskoristili Kataija i Ivanića do kraja. Sve u svemu, pozitivan utisak - počeo je Milojević.

Zvezda posle 30 kola u Superligi nema poraz...

- To je bio naš cilj i čestitam momcima na tome što su neporaženi posle 30 utakmica. To ništa ne znači, ako ne nastavimo u istom ritmu, tako da ne razmišljam o plej-ofu, već samo o narednom rivalu, a to će verovatno biti TSC. Idemo utakmicu po utakmicu, pa ćemo da vidimo da li smo ostvarili naš cilj - podvukao je šef stručnog crveno-belih.

