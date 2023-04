ŠOK! NOVI POTRES U SRPSKOM FUDBALU! Kosanović dobio OTKAZ posle samo tri utakmice

Danas se u srpskom fudbalu dogodilo novo "ludilo", pošto je Mladost iz Lučana smenila trenera nakon samo tri utakmice.

Naime, Milorad Kosanović više nije trener pomenutog superligaša, a iskusni stručnjak je u razgovoru za Telegraf otkrio detalje rastanka sa klubom iz Lučana.

Podsetimo, Kosanović je debitovao na klupi Mladosti protiv Novog Pazara 31. marta, da mi potom protiv Napretka i Mladosti GAT remizirao bez golova, što je čelnicima kluba bilo dovoljno da donesu ovakvu odluku.

- Istina je, nisam više trener Mladosti. Oni su odlučili da se raziđemo, nisu zadovoljni, pa kao oni će to bolje da rade - rekao je Kosanović.

Ističe Kosanović da ga ovakve stvari više ne iznenađuju.

- Ništa me više u ovoj zemlji i srpskom fudbalu ne iznenađuje. Ja sam i došao na nagovore prijatelja i priče, nema me više ovde, sada idem kući i srećan sam zbog toga, više neću da ulazim u nekakve poslove na osnovu priča i obećanja drugara, već na osnovu lične procene. Nemam problema sa tim da radim, želim im sve najbolje, oni misle da će sami bolje, sada imaju neke utakmice sa ekipama kojima ništa ne treba, pa verovatno misle da će oni to da "završe" - zaključio je iskusni trener.

