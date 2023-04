Pimplovao loptu 8.147 puta za sat vremena! Kineski dečak (10) uradio nemoguće i ušao u Ginisovu knjigu rekorda

Preciznije, upisan mu je rekord po broju dodira fudbalske lopte za sat vremena sa obe noge naizmenično.

Novi rekorder trenira fudbal u lokalnom klubu, a na ovaj korak ohrabrio ga je njegov trener Lin Ćiaožong koji je primetio darovitost mladog Jinfana za pimplovanje, te je tako došlo do ovog zaista velikog poduhvata. Posebno za jednog desetogodišnjaka.

10-year-old Tang Jinfan from SZ has made history by breaking the #GuinnessWorldRecord for alternating ball juggling. He juggled a ball continuously with his left and right foot for 8,147 times in 1 hr, earning himself a coveted spot in the @WorldRecordsG.https://t.co/Jlh6aLyfPZ pic.twitter.com/26Okbl1xiG